Huawei Watch GT выглядят очень стильно

На просторах интернета появилась информация о новых умных часах Huawei Watch GT, которые прямо сегодня засветились на качественных рендерах. Стоит отметить, что это и правда их реальный внешний вид, ведь никто не станет подделывать дизайн умных часов от китайской компании. Циферблат круглый, достаточно компактный и стильный, а ремешки будут представлены как в кожаном, так и в резиновом варианте. Второй, логично, дороже заметно, но на руке такие часы ощущаются более приятно. Стоимость новинки пока что не называется, так как производитель не спешит анонсировать гаджет официально. Но, мы будем с нетерпением ждать данного гаджета и расскажем вам все детали. Особенно интересна цена для отечественного рынка в рублях, верно?