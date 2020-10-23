Huawei Watch GT2 Porsche Design из титанового корпуса и сапфирового стекла

Новые умные часы основаны на Watch GT2, но на этот раз в них используется более качественная конструкция из титанового металла и экран из сапфирового стекла, а также поддерживается всепогодный мониторинг насыщения крови кислородом.
Экран из сапфирового стекла обладает характеристиками стойкости к высоким температурам, хорошей теплопроводности, высокой твердости и пропускания инфракрасного излучения. Это также устойчивость к царапинам до 9 уровня Мооса.
Полностью титановый корпус часов и высокотехнологичные керамические материалы делают часы более совершенными, легкими, менее подверженными коррозии и прочными. Титановая застежка-бабочка часов GT2 Porsche Design представляет собой цельную конструкцию.
Huawei Watch GT2 Porsche Design также является первым устройством, поддерживающим всепогодный мониторинг насыщения крови кислородом. В Европе часы будут продаваться по цене 695 евро. Huawei Watch GT2 Porsche Design официально поступит в продажу 1 ноября.