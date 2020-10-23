Huawei Watch GT2 Porsche Design из титанового корпуса и сапфирового стекла

На глобальной конференции Huawei Mate 40 series компания Huawei представила ряд других продуктов, одним из которых является дизайн Huawei Watch GT2 Porsche.

Новые умные часы основаны на Watch GT2, но на этот раз в них используется более качественная конструкция из титанового металла и экран из сапфирового стекла, а также поддерживается всепогодный мониторинг насыщения крови кислородом.

Экран из сапфирового стекла обладает характеристиками стойкости к высоким температурам, хорошей теплопроводности, высокой твердости и пропускания инфракрасного излучения. Это также устойчивость к царапинам до 9 уровня Мооса.

Полностью титановый корпус часов и высокотехнологичные керамические материалы делают часы более совершенными, легкими, менее подверженными коррозии и прочными. Титановая застежка-бабочка часов GT2 Porsche Design представляет собой цельную конструкцию.

Huawei Watch GT2 Porsche Design также является первым устройством, поддерживающим всепогодный мониторинг насыщения крови кислородом. В Европе часы будут продаваться по цене 695 евро. Huawei Watch GT2 Porsche Design официально поступит в продажу 1 ноября.
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