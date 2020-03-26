Huawei Watch GT2e младщая версия смарт-часов Huawei Watch GT2

2020-03-26, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei Watch GT2e; [20]
Компания Huawei на презентации представила новые смарт-часы Huawei Watch GT2e.

Смарт-часы Huawei Watch GT2e упрощенная версия часов Huawei Watch GT2.

Смарт-часы Huawei Watch GT2e оснастили 1.39 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением экрана 454×454 пикселей. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали с защитой от воды до 5 ATM.

За производительность часов отвечает фирменный процессор Kirin A1 в паре 16 МБ ОЗУ и 4 ГБ ПЗУ. За автономность часов отвечает аккумулятор ёмкостью 455 мАч, этого хватит до 14 дней работы.

Новинка отслеживает все виды тренировок, также умеет мониторить сон, определять уровень стресса пользователя, и дают полезные советы по поводу здоровья.

Приобрести часы Huawei Watch GT2 можно за 200 евро. На выбор есть четыре расцветки корпуса: Graphite Black, Lava Red, Mint Green и Icy White.

Комментарии и отзывы Huawei Watch GT2e
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