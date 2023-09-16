Huawei Watch Ultimate Gold Edition оценены в 3000 евро

Компания Huawei пополнила ассортимент премиальных умных часов моделью Watch Ultimate Gold Edition, которая обойдется в Европе в 3000 евро. Новинку оснастили покрытыми золотом безелем и заводным колёсиком, браслетом из титана с золотым напылением (PVD), 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом, керамической задней панелью, защитой от воды при погружении на глубину до 100 м (10 АТМ), датчиками для измерения пульса, температуры, ЭКГ и насыщения крови кислородом, батареей ёмкостью 530 мАч и фирменной предустановленной операционной системой HarmonyOS.

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