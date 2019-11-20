Huawei Y6s готовится к релизу

Компания Huawei в последнее время чувствует себя не лучшим образом, ведь санкции США мешают китайскому производителю активно развиваться. В любой момент может появиться запрет на использование операционной системы Android и тогда компания останется без целого ряда важных для нее устройств. Однако, видимо, производитель не сильно переживает по этому поводу, так как компания уже готовит новинку для молодежи под названием Huawei Y6s. Это крайне стильный гаджет, у которого есть все необходимые характеристики, привлекательный дизайн корпуса, большой дисплей с диагональю 6,1 дюйма и прочие преимущества. Осталось только узнать стоимость гаджета и можно будет смело забыть о потенциальных конкурентах, которых так много на рынке.