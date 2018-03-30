Huawei Y7 Prime (2018) официально анонсировали

Официально представлен смартфон Huawei Y7 Prime (2018), который компания планирует продавать как устройство среднего класса. Стоит сразу отметить, что пока что информации о продукте нет, производитель вообще никак не комментирует дату релиза или стоимость гаджета. Однако, это вполне привлекательная новинка с крутым вытянутым дисплеем, с интересным внешним видом и прочими особенностями конструкции. Здесь вам и производительная начинка за счет Qualcomm Snapdragon 430, и 3 гигабайта оперативной памяти, и 32 гигабайта встроенной памяти. Вообщем, достаточно классных характеристик, чтобы спокойно забрать устройство с прилавка и пользоваться каждый день в свое удовольствие. Осталось только решить, за сколько долларов вы бы купили такой гаджет, а потом, как узнаете цену, все встанет на свои места.