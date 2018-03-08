Huawei Y9 (2018) показали на фото

Мобильный телефон Huawei Y9 (2018) попал на фотографии и оказалось, что он может и выглядит стильно, но это немного не тот продукт, которого ждали фанаты. Дело в том, что в последнее время производитель стал делать определенные ошибки в выборе элементов внешнего вида своего устройства. Например, на передней панели данной новинки разместили логотип компании. Сейчас уже никто так не делает, тем более из больших брендов, которые занимают ведущие позиции на рынке. Помимо этого, производитель поставил на тыльную панель совершенно страшные камеры, которые явно скопировали с дизайна iPhone 6. Учитывая все эти переменные, можно смело говорить о не самом лучшем дизайне продукта. С другой стороны, если вам не так важен внешний вид, можно спокойно заниматься изучением характеристик — мы скоро этим заниматься будем.