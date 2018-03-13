Huawei Y9 стоит 140 долларов

Компания Huawei официально анонсировала смартфон Huawei Y9, который оказался довольно интересным при своей стоимости. У него довольно большой дисплей, неплохой дизайн и производительная начинка, а стоит это все 140-200 долларов в зависимости от комплектации. Теперь нужно лишь продумать, для чего вам нужен этот смартфон и если вы давно планировали купить себе классное устройство, то почему бы не подождать релиза этой новинки. Думаю, за 140 долларов найти достойного конкурента будет проблематично, особенно если вы хотите получить действительно крутое устройство, а не китайскую поделку, которая через пару месяцев уже начнет глючить. Присмотритесь к устройству, Huawei Y9 будет популярным в ближайшее время, особенно среди пользователей, которые понимают толк в хороших и правильных смартфонах.