Huawei анонсировала бюджетную новинку Honor 7A

Состоялся анонс бюджетной новинки Huawei Honor 7A. Гаджет получил 5,7-дюймовый экран с разрешением 1440 * 720 пикселей. Новинка оборудована системой Qualcomm Snapdragon 430 с восемью ядрами Cortex-A53, работающими на частотах до 1,5 ГГц. Тыльная камера Huawei Honor 7A представляет собой комбинацию 13- и 2-Мп модулей со светосилой f/2,2 и светодиодной вспышкой. Емкость аккумулятора равна 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0. В продажу аппарат поступит в трёх цветах — чёрном, золотом и синем по цене в 126 долларов.