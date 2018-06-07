Смартфон Huawei Honor 9i получил 5,84-дюймовый дисплей и АКБ на 3000 мАч

Дебютировал смартфон среднего уровня Huawei Honor 9i. Гаджет Huawei Honor 9i получил 5,84-дюймовый дисплей с вырезом с разрешением 2280 на 1080 пикселей и соотношение сторон 19:9. Объем оперативной памяти составит 4 Гбайт. Смартфон Huawei Honor 9i также оснащен сдвоенной тыльной камерой с оптикой 13 МП и 2 МП. Селфи-камера снабжена сенсором на 16 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой EMUI 8.0. Стоимость девайса Huawei Honor 9i составляет около 220 долларов.