Huawei делает акцент на умных часах с упором на здоровье

Huawei Technologies планирует сконцентрироваться на умных устройствах, среди которых акцент делается на часы, которые будут следить за здоровьем пользователей. Это новый план производителя по захвату рынка США, который был утерян после санкций со стороны правительства вы сторону смартфонов производителя. Стремление китайского технологического гиганта к развитию линии носимой электроники может привести к тому, что Huawei догонит своего конкурента Xiaomi, который является вторым по величине производителем носимых устройств в мире после компании Apple. В настоящее время Huawei работает над тремя программами медицинских исследований по лечению гипертонии, температуре тела и ишемической болезни сердца. Компания объявила об этих инициативах ранее в этом месяце на онлайн-мероприятии.