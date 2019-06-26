Huawei готовит 5G

Некоторое время назад, когда компания Huawei только начала говорить про 5G и все в этом духе, многие просто не верили в успех компании. Все же сотовые сети пятого поколения стоят довольно дорого и провести их не так просто, да и нет техники, которая будет принимать и передавать сигнал по данному протоколу. Однако, уже сейчас Huawei официально представила 50 контрактов на 5G-сети, которые совсем скоро будут выполнены и реализованы на весьма высоком уровне. Вероятно, это позволит компании продвигаться в этом направлении гораздо быстрее всех остальных и предоставлять партнерам максимальную скорость соединения. Пока что информации о более широком использовании технологии нет. Видимо, она еще не совсем готова к релизу в мире.