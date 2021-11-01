Huawei готовит часы с трекером артериального давления

Гипертония (высокое кровяное давление) может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как сердечные заболевания и инсульт. Большинство умных часов оснащены функциями отслеживания состояния здоровья, такими как мониторинг содержания кислорода в крови и трекер сердечного ритма. Предполагается, что в будущем умные часы также позволят пользователям измерять артериальное давление и похоже, что Huawei может стать первым брендом, выпустившим умные часы с такой функцией. Недавно китайский инсайдер заявил, что Huawei анонсирует новые умные часы в ноябре — эти умные часы могут быть оснащены трекером артериального давления. Более того, что лишь подтверждает данную информацию, в прошлом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов провинции Гуандун опубликовало список одобренных устройств. В список вошли умные часы Huawei с поддержкой ЭКГ (электрокардиограммы) медицинского уровня и трекером артериального давления.

А ещё в мае 2021 года президент Huawei по категории потребительских бизнес-смартфонов Хэ Ганг заявил, что первые умные часы компании, поддерживающие определение артериального давления, прошли регистрационный тест на медицинское устройство. Если это правда, то новые умные часы фактически будут продаваться не как часы, а как медицинское устройство — это совершенно новая ниша, которая пока что плохо изучена и другие производители электроники выходят на неё довольно неохотно.