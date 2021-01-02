Huawei готовит флагманский Kirin 9010

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как Huawei анонсировала процессор Kirin 9000. Чипсет поставляется в двух вариантах — Kirin 9000 и Kirin 9000E,и встречается только в серии Mate 40. Теперь один из источников раскрыл подробности о следующем флагманском процессоре Kirin, который, как сообщается, будет называться Kirin 9010. Информация о новом процессоре Kirin поступает от одного проверенного пользователя, и, согласно опубликованному сегодня твиту, процессор Kirin следующего поколения должен порадовать 3-нм чипсетом. Kirin 9000 был запущен в качестве первого 5-нм процессора для устройств Android, а после его анонса появились Samsung Exynos 1080 и Qualcomm Snapdragon 888. Хотя большинство людей ожидают, что Huawei будет придерживаться 5-нм техпроцесса как минимум два года, эта утечка показывает, что это не так. Переход на 3-нм техпроцесс для своего следующего мобильного чипсета, который, если все пойдет хорошо, должен появиться в этом году произойдет куда быстрее и, возможно, появиться в серии Mate 50 к четвертому кварталу.