Huawei готовит гибкий смартфон

Инсайдеры любят подкидать дровишек в огонь — вот недавно появилась информация про то, что Huawei будет в этом году выпускать гибкий смартфон. Эта новость всем понравилась, но давайте будем честными — ничего подобного производитель не планирует в ближайшее время. Во всяком случае не официальный анонс продукта, готового к массовым продажам. Гибкие смартфоны не пользуются спросом, плюс у производителя уже есть крутой флагман в этом году, зачем снижать его продажи новой интересной новинкой, которая потом окажется провальной? Думаю, просто людям хочется верить, что технологии уйдут дальше и откроют нам крутые возможности в будущем. Но на сегодняшний день ничего такого не происходит. Только камер становится больше, да и те снимают не совсем хорошо. Хочется чего-то более прогрессивного.