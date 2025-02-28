Huawei готовит к релизу Mate 70 Pro Premium Edition

Huawei представила флагманский смартфон Mate 70 Pro ещё в ноябре с мобильным процессором Kirin 9020, а сегодня компания представила несколько запутанную альтернативную версию. Смартфон с названием Premium Edition поступит в продажу 5 марта и такое название подразумевает улучшенную версию, но на самом деле у неё пониженная тактовая частота процессора и более низкая цена в фирменном магазине Vmall. В списке характеристик на сайте не упоминается о снижении мощности чипа — это стало известно благодаря отдельному тесту в Geekbench. Huawei Mate 70 Pro Premium Edition имеет номер модели PLR-AL50 и набирает 1450 баллов в одноядерном тесте и 3793 балла в многоядерном режимах. Это довольно посредственные результаты, сопоставимые с такими смартфонами среднего класса, как Infinix Zero 40.

Остальные характеристики, похоже, остались неизменными — 6,9-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основная камера на 50 Мп, ультраширокая на 40 Мп и макро-телеобъектив на 48 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 80 Вт. Huawei Mate 70 Pro Premium доступен в зелёном, фиолетовом, белом и чёрном цветах. Также смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и тремя вариантами хранилища — на 256 ГБ за 850 долларов, 512 ГБ за 920 долларов и 1 ТБ за 1050 долларов. Скорее всего, смартфон планируют продавать за пределами Китая, но пока что говорить об этом с уверенностью не выйдет, потому что производитель модель официально ещё не анонсировал.