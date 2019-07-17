Huawei готовит к выходу ноутбук Honor MagicBook Pro

Компания Huawei объявила об анонсе нового ноутбука под брендом Honor.

Производитель опубликовал тизер, согласно которому устройство выйдет с названием Honor MagicBook Pro. Новинка получит 16.1-дюймовый экран с ультратонкими рамками, стереодинамики по бокам корпуса, сканер отпечатков пальцев и селфи-камеру, которую спрячут под клавиатурой.

Honor MagicBook Pro будет поставляться в нескольких версиях. Базовой модели приписывают 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ ПЗУ и процессор Intel Core i5-8265U в паре с дискретной графикой Nvidia MX250.