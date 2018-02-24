Huawei готовит к выпуску бюджетный смартфон Y3 (2018)

Компания Huawei готовит к выпуску смартфон начального уровня Y3 (2018). Смартфон получил 5-дюймовый дисплей с разрешением 854 * 480 пикселей. В основе устройства ляжет процессор MediaTek MT6737M с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53, функционирующими на тактовой частоте 1,1 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Mali-T720 GPU. Объём оперативной памяти достигает 1 Гбайт. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 2200 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Стоимость модели Huawei Y3 (2018) составит около 80 долларов США.