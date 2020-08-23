Huawei готовит новые умные часы

На просторах интернета достаточно часто появляются новости о том или ином продукте крупного производителя, так как в цепочке от самой компании до конечного продавца очень много переменных, а значит, и шансов, что информация просочится в сеть тоже достаточно много. Вот и с новыми часами компании Huawei так получилось — устройство еще даже официально никто не анонсировал, а производитель уже не смог удержать продукт в секрете, так как Watch Fit, а именно так будет называться новинка компании, уже слили в сеть. Новинка пока что не получила полноценных характеристик, так как это все же часы, а не смартфон, но в ближайшее время и полный список характеристик тоже сольют, в этом нет никакого сомнения. Ждем релиз необычной новинки компании.

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