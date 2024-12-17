Huawei готовит улучшенную версию Mate XT

Компания Huawei может выпустить новый складной смартфон с тремя экранами уже в следующем году — так утверждает источник из Китая. Ожидается, что новинка получит более продвинутые характеристики, повышенную прочность конструкции и, возможно, снижение веса корпуса, потому что на текущий момент это нечто вроде тренда современного рынка смартфонов. Стоит напомнить, что на данный момент смартфон Huawei Mate XT является не только первым складным устройством с тремя сегментами дисплея от Huawei, но и первым в мире три-складным (да, название немного странное) смартфоном. Гаджет был представлен в сентябре этого года, так что в продаже он появился всего пару месяцев назад, но пока что смартфон доступен только в Китае, хотя Huawei подтвердила, что в следующем году появится глобальная версия.

И поскольку это первый в мире складной смартфон в данной конструкции, его цена очень даже высокая, хотя в будущем, если другие компании последуют примеру Huawei, такие устройства могут стать более доступными. А сейчас, видимо, учитывая высокие продажи столь дорогостоящего гаджета, компания приняла решение делать вторую версию, улучшая те моменты, которые сейчас огорчают потенциальных покупателей. Хотя, конечно, не совсем понятно, как именно Huawei собирается сделать устройство ещё более тонким и лёгким, ведь модель и так очень тонкая и лёгкая — в сложенном состоянии гаджет лишь немного толще обычных складных моделей на рынке. Будет интересно на это посмотреть.
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