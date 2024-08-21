Huawei готовится к релизу новых умных часов Watch D2

На текущий момент, если вы обращали на это внимание, абсолютно все умные носимые устройства рекламируют различные функции для отслеживания здоровья, но на деле большинство из них измеряют только базовые показатели, которые на самом деле очень далеки от реального анализа состояния тела человека. Но, к счастью, существуют и устройства вроде Huawei Watch D, которые не только отслеживают ЭКГ, но и работают как наручный тонометр с надувным браслетом, что в определённых сценариях очень важный и удобный бонус. Безусловно, точность измерений артериального давления в случае с таким гаджетом не идеальна, но она достаточно высокая для общего контроля здоровья, особенно в стрессовых ситуациях.

Вероятно, вторая модель в этой линейке будет работать ещё лучше, но с момента выпуска оригинальных Watch D прошло уже несколько лет, и замены на рынке до сих пор не появилось. Но, если верить данным инсайдеров, вскоре ситуация может измениться, так как в сентябре компания должна анонсировать новые умные часы Huawei Watch D2. В рамках своего крупного мероприятия компания планирует анонсировать новый складной смартфон и на этом же мероприятии могут представить и умные часы Huawei Watch D2. К сожалению, инсайдеры пока не располагают информацией о том, какие функции будут добавлены или улучшены во втором поколении часов, да и данных о стоимости новинки тоже нет, хотя, вероятно, устройство станет немного дороже предыдущей модели по вполне разумным причинам.