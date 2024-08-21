Huawei готовится к релизу новых умных часов Watch D2

Вероятно, вторая модель в этой линейке будет работать ещё лучше, но с момента выпуска оригинальных Watch D прошло уже несколько лет, и замены на рынке до сих пор не появилось. Но, если верить данным инсайдеров, вскоре ситуация может измениться, так как в сентябре компания должна анонсировать новые умные часы Huawei Watch D2. В рамках своего крупного мероприятия компания планирует анонсировать новый складной смартфон и на этом же мероприятии могут представить и умные часы Huawei Watch D2. К сожалению, инсайдеры пока не располагают информацией о том, какие функции будут добавлены или улучшены во втором поколении часов, да и данных о стоимости новинки тоже нет, хотя, вероятно, устройство станет немного дороже предыдущей модели по вполне разумным причинам.