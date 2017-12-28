Huawei и планы на 2018 год

В интернете появилась достаточно интересная информация о планах компании Huawei по выпуску мобильных телефонов на 2018 год. Оказалось, уже в первом квартале нового года компания планирует показать пять новых мобильных телефонов. Это достаточно большое количество новинок, которые должны как-то удивить пользователей. Говорить о характеристиках и прочих деталях продуктов пока что нет смысла, так как сама компания пока что никаких комментариев по этому поводу не дает, но есть ощущение, что Huawei хочет еще уверенней закрепиться на рынке смартфонов. Напомню, на сегодняшний день производитель находится на втором месте по продажам мобильных телефонов в мире, уступая только гиганту Samsung. А ведь еще года три-четыре назад никто и не знал что это за компания. Вот такой рост показала компания из Китая.