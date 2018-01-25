Huawei испытывает проблемы с флагманом

Появилась информация о том, что компания Huawei решила перенести релиз своего флагманского мобильного телефона на более поздний срок. Причины сразу две - первая заключается в проблемах в США, где были найдены шпионские программы в прошивке смартфона, после чего операторы мобильной связи отказались продавать гаджеты Huawei, а этот рынок очень ценный и теперь компания хочет сначала эту проблему уладить. Вторая причина - релиз флагманских смартфонов Samsung намечен именно на это время, а конкурировать с корейскими флагманами будет весьма проблематично. Так что, китайский производитель просто решил отказаться от всего и подождать, пока буря утихнет. Может правильное решение, но пользователям это не очень понравится, особенно фанатам бренда, которые ждут релиза и хотят купить флагманскую новинку.