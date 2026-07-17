Huawei изменит конструкцию Mate XT2

Ещё в апреле появились слухи, что компания Huawei представит складной смартфон Mate XT2 в октябре текущего года. Теперь в сети обнаружили новый патент, который раскрывает возможный дизайн устройства и его механизм складывания. Изображения из патента, опубликованные известным инсайдером Ice Universe, указывают на то, что Mate XT2 может получить конструкцию с внутренним складыванием. Это станет серьёзным изменением по сравнению с Mate XT и Mate XTs, которые используют Z-образный механизм складывания. Судя по опубликованным изображениям, новая конструкция напоминает Samsung Galaxy Z Trifold, хотя принцип работы у неё отличается. Одной из ключевых особенностей Mate XT2 может стать наличие внешнего экрана и крупного гибкого внутреннего дисплея, тогда как у предыдущих моделей использовалась другая компоновка.

Патент также демонстрирует круглый блок камер, расположенный на центральной панели устройства. Правая панель, предположительно, оснащена внешним экраном, при складывании сначала внутрь закрывается левая секция, после чего поверх неё складывается правая. Что касается характеристик, согласно недавним слухам, Huawei Mate XT2 получит процессор Kirin 9050 Pro и аккумулятор ёмкостью более 6000 мАч. Также ожидается тройная основная камера, аналогичная той, что используется в Huawei Mate X7. Но стоимость устройства пока что под большим вопросом, так как всё зависит от цен на чипы памяти. Вероятно, новинка будет дорогой.
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