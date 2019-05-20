Huawei лишатся магазина приложений Play Store и сервисов Google

2019-05-20, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Huawei; [54]
Сегодня ночью информационное агентство Reuters, ссылаясь на свой источник, сообщило тревожные новости по поводу будущих смартфонов компании Huawei.

Согласно опубликованной информации, Google приостановил сотрудничество с китайским производителем из-за того, что Министерство торговли США обвинило компанию в шпионаже и заявило, что собирается включить Huawei и 70 её дочерних предприятий в «черный список».

Reuters утверждает, что «Корпорация Добра» перестанет предоставлять аппаратные и программные продукты, а это значит, что будущие смартфоны Huawei лишатся магазина приложений Play Store и сервисов Google. Тем не менее, Huawei продолжит использовать Android в качестве основной ОС, но это будет только версия с открытым исходным кодом (AOSP).

Естественно, решение пока не окончательное и ситуация с Huawei может разрешиться так же, как это было с ZTE. Китайскому производителю придётся заплатить штраф и, возможно, сменить руководство. Мы будем следить за ситуацией и обязательно сообщим, как только появится больше информации.

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