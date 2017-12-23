Huawei намерена вывести бренд Honor в пятерку лидеров к 2020 году

Не так давно стало известно, что в течение трех лет компания Huawei намерена сделать бренд Honor лидером на индийском рынке смартфонов. Сама Huawei не скрывает своих амбиций – китайский производитель собирается в течение нескольких лет догнать и перегнать Samsung и Apple, став крупнейшей компанией на мировом рынке смартфонов. Что до бренда Honor, то сегодня Жао Минг, глава этого подразделение, заявил о намерении вывести Honor в пятерку крупнейших производителей смартфонов к 2020 году. Отметим, что за 11 месяцев этого года компания реализовала почти 50 млн смартфонов Honor, что в составляет около 11 млрд долларов в денежном эквиваленте.