Huawei не боится санкций

Некоторое время назад компания Huawei попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что власти США запустили полномасштабную экономическую войну против Китая. Теперь все китайские компании не могут работать с американскими компаниями, так как это запрещено на законодательном уровне. К примеру, смартфоны Huawei в будущем не получат поддержку Google Play или каких-либо других сервисов американской компании. Однако, представители Huawei уже заявили, что у них нет проблем с контентом и смартфоны будут продолжать работать в штатном режиме. В будущем компания просто откажется от операционной системы Android в пользу своей собственной операционной системы и будет продавать приложения через свой фирменный магазин. Все просто.