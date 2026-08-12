Huawei nova 16 SE появился в продаже

Компания HUAWEI выпустила в китайскую продажу смартфон nova 16 SE, который был представлен неделю назад. Цена новинки за базовую версию с 128 ГБ флеш-памяти составила 370 долларов. Напомним, что аппарат имеет в своем оснащении 7-нанометровый процессор Kirin 8020 с максимальной частотой 2,2 ГГц, 6,84-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2756:1272 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор RYYB оптического формата 1/1,56 дюйма) и 1,5 Мп (мультиспектральный модуль Red Maple), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 8500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, корпус толщиной 7,98 мм и массой 229 граммов, защиту от брызг и пыли по стандарту IP65, модуль NFC и ИК-порт.