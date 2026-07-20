HONOR X7e Plus 5G с АКБ на 8100 мАч оценили в 245 долларов

Компания HONOR объявила цену смартфона HONOR X7e Plus 5G, который был представлен сегодня на дебютном катарском рынке. Итак, новинку, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 8100 мАч, оценили в эквивалент 245 долларов за базовую конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Версия на 8/256 ГБ обойдется в 300 долларов.

Смартфон также оснащается 6,872-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением 1592:720 точек и яркостью до 1020 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой MagicOS 10, 50-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, сертификацией прочности SGS Premium Performance, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, выделенной AI-кнопкой быстрого запуска приложений и разъемом USB Type-C.