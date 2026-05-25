OPPO Reno 16 получит производительный процессор

Авторитетный информатор Experiencemore раскрыл подробности о параметрах смартфона OPPO Reno16, который будет официально представлен уже 25 мая. Итак, устройству приписывают наличие 6,32-дюймового плоского экрана с разрешением 1216p, новой среднебюджетной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8550, селфи-камеры на 50 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 200 Мg (датчик изображения Samsung HP5), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив на сенсоре Samsung JN5), батареи ёмкостью 6700 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки, металлической рамки, стеклянной тыльной панели, стереодинамиков, защиты от воды и пыли, а также кнопки для быстрого доступа к функциям ИИ.

