Sony представила датчик LYTIA L910

Компания Sony представила новый сенсор для камер смартфонов под названием LYTIA L910, который ориентирован на повышение качества съёмки в сложных условиях освещения. Новинка получила ряд технологий обработки изображения, которые позволяют получать более реалистичные фотографии и видео при сохранении умеренного энергопотребления, плюс это первый сенсор семейства LYTIA, оснащённый фирменной архитектурой LOFIC. Sony LYTIA L910 представляет собой многослойный CMOS-сенсор формата 1/1,28 дюйма с разрешением около 50 Мп и размером пикселя 1,22 мкм. Кроме того, в отличие от традиционных HDR-решений, которые объединяют несколько кадров с разной экспозицией, технология Sony получает всю необходимую информацию за один снимок. Это помогает уменьшить размытие движения и мерцание при съёмке движущихся объектов или ярких источников света.

Для реализации этой возможности компания объединила архитектуру LOFIC с технологией Triple Conversion Gain HDR. Сенсор считывает данные одного кадра с тремя различными коэффициентами усиления, что позволяет лучше сохранять детали как в ярких, так и в тёмных участках сцены. По словам Sony, это снижает вероятность пересветов, уменьшает уровень шума в тенях и обеспечивает более плавные тональные переходы. Массовые поставки Sony LYTIA L910 начнутся летом 2026 года — ожидается, что первыми смартфонами с новым сенсором станут устройства серий Vivo X500 и Oppo Find X10. А потом они появятся во всех флагманах.