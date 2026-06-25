REDMI K90 Ultra получит 165-Гц экран

Компания Xiaomi опубликовала новые подробности о флагманском смартфоне REDMI K90 Ultra, который будет представлен 30 июня. Итак, аппарат получит 6,83-дюймовый дисплей с частотой обновления изображения 165 Гц, люминесцентным материалом M10, пиковой яркостью 3500 нит и фирменной защитой глаз Green Mountain, батарею ёмкостью 8550 мАч с 16% содержанием кремния, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, 22,5-Вт обратной проводной и обходной зарядок, а также симметричные стереодинамики с настройкой от Bose. Ранее стало известно о наличии топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, активной системой охлаждения с вентилятором и защиты от воды и пыли.