Смартфон HMD Skyline 2 получит SoC Snapdragon 7s Gen 4

Профильный инсайдер smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD Skyline 2, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 6,55-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, селфи-камеры на 50 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 108 Мп, 50 Мп и 50 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 40-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, стереодинамиков и специальной конструкции для самостоятельного ремонта, как у оригинальной модели. Дизайн второго поколения также будет выполнен в стиле первого Skyline.