Apple будет выпускать чипы с Broadcom

Компания Apple объявила о заключении нового многолетнего соглашения с Broadcom, в рамках которого компании займутся разработкой и производством специализированных компонентов и передовых технологий беспроводной связи для широкого спектра устройств Apple. Стоимость соглашения, как ожидается, превысит 30 миллиардов долларов. В рамках партнёрства будет произведено более 15 миллиардов чипов, изготовленных в США, а также созданы и поддержаны сотни рабочих мест. На предприятии будут выпускаться современные радиочастотные компоненты, включая фильтры FBAR, а также передовые решения для беспроводной связи. Эти технологии используются во многих продуктах Apple и играют важную роль в обеспечении высокой скорости передачи данных и стабильного подключения.

Apple отмечает, что уже несколько лет сотрудничает с американскими властями и промышленными партнёрами для формирования полноценной цепочки поставок полупроводников внутри страны. Новое соглашение стало очередным шагом в реализации этой стратегии. Broadcom является участником программы Apple American Manufacturing Program, запущенной в прошлом году для ускорения развития производства на территории США. Новая сделка стала крупнейшей инвестицией Apple в рамках этой инициативы. При этом сроки запуска новых производственных мощностей пока что не сообщаются, так что можно предположить, что это будет не так уж скоро. Всё же заводы сначала нужно построить, а потом уже выпускать чипы.