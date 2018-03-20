Huawei nova 3e получил 24-Мп фронтальную камеру

2018-03-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei nova 3e; [177]
Компания Huawei представила в Китае смартфон nova 3e, который, как предполагалось ранее, появится на международном рынке под названием Р20 Lite. Новинку оснастили корпусом из стекла и металла, 5,84-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+, 24-Мп фронтальной камерой с апертурой f/2.0, двойной 16+2-Мп основной камерой, процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3000 мАч с быстрой зарядкой, сканером отпечатка пальцев на задней панели и Android 8.0 Oreo с EMUI 8.0. Смартфон появится в продаже 27 марта по цене 1999 юаней (около 18,2 тыс. рублей) и 2199 юаней (20 тыс. рублей) соответственно.


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