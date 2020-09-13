Huawei nova 8 получит изогнутый 120-Гц OLED-дисплей

Китайские источники поделились живым фото дисплея, который принадлежит еще не представленному официально смартфону Huawei nova 8. Утверждается, что речь идет об изогнутой OLED-панели с частотой обновления 120 Гц. Также отметим сдвоенную фронтальную камеру.

Напомним, что в конце апреля Huawei выпустила модель Nova 7 Pro 5G, которая оснащается поддержкой мобильных сетей пятого поколения, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 985 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1 LE, 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, сдвоенной фронтальной камерой на 32 и 8 Мп, основной квадрокамерой с модулями 64 Мп, 8 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, оптической стабилизацией изображения, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.