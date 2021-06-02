Huawei официально представила Watch 3

Сегодня Huawei анонсировала Huawei Watch 3 — свои первые умные часы под управлением операционной системы HarmonyOS. И в отличие от других операционных систем для умных часов, таких как Android Wear или LiteOS от той же Huawei, новая система обладает огромным набором преимуществ и особенностей. Например, Huawei Watch 3 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 точек (326 пикселей на дюйм). Благодаря функциональности eSIM и поддержке LTE часы Watch 3 можно использовать для совершения звонков, потоковой передачи музыки и загрузки приложений без сопряжения с телефоном.

Как и следовало ожидать от большинства умных часов в наши дни, Huawei Watch 3 оснащены рядом функций, ориентированных на здоровье, включая датчик температуры кожи, отслеживание SpO2 через датчик TruSeen 4.5, мониторинг сердечного ритма (снова через TruSeen 4.5) и функцию экстренной SOS-поддержки. Последнее, правда, будет работать только в Китае — о доступности в других странах информации пока что нет. Более того, Watch 3 также предлагает отслеживание активности в течение дня, сна, калорий и стресса, а также отслеживание фитнеса и ряд режимов тренировок через приложение Huawei Health. Проблема новых умных часов только в том, что их стоимость пока что официально не назвали, плюс далеко не все возможности устройства будут доступны в обозримом будущем на территории целого ряда стран. Именно по этой причине популярность новинки пока что под большим вопросом.