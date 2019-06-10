Huawei опровергает информацию о сокращении производства смартфонов

Китайская компания Huawei отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что ей пришлось сократить производство смартфонов из-за санкций США.

Несколько дней назад издание South China Morning Post, ссылаясь на собственные источники, написало, что Huawei сократила заказ на сборку своих гаджетов, из-за чего тайваньской Foxconn даже пришлось закрыть несколько производственных линий. Однако Huawei называет эти сухи ложными. Представители компании заверили, что уровень производства находится на прежнем уровне, и никаких корректировок в сторону увеличения или уменьшения в последнее время не было.

Напомним, пока правительство США дало Huawei 90-дневную отсрочку, которая истекает 19 августа. Если до этого времени Штаты не изменят решение, американским поставщикам запретят предоставлять китайской компании и ее «дочкам» комплектующие без специальной лицензии правительства. А пока Huawei вернулась в SD Association и WI-Fi Alliance, а флагман Mate 20 Pro — в бета-тест Android Q.