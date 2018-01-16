Huawei не будет обновлять Honor 8 до Android 8.0 Oreo

Буквально вчера компания Huawei подтвердила, что в скором времени начнет распространение обновления прошивки Android 8.0 Oreo для смартфонов Honor 8 Pro, Honor 9i, Honor 7X и Honor 8 Lite. Сегодня представители китайского производителя заявили, что смартфон Huawei Honor 8 не получит обновления прошивки. Об этом сообщило индийское подразделение Honor, отвечая на вопрос одного из пользователей. Сообщается, что устройство не совместимо с обновлением Android Oreo из-за аппаратных и программных ограничений. Отметим, что с предустановленной EMUI 8.0 на базе Oreo уже продаются смартфоны Honor View 10 и Honor 9 Lite.