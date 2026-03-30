Huawei отменила смартфон Pura 90 Ultra

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что компания Huawei решила отменить выход смартфона Pura 90 Ultra. Причина заключается в том, что китайский производитель не придумал никаких значительных особенностей, которые отличали бы новинку от предыдущего поколения. Ранее сообщалось, что грядущий Huawei Pura 90 Pro Max получит основную камеру с 200-Мп перископным модулем и 6,87-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K.

Что касается Huawei Pura 80 Ultra, то он характеризуется основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик, объектив с диафрагмой от F1.6 до F4.0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 3,7-кратным зумом и OIS), 12,5-Мп (телеобъектив с 9,4-кратным приближением и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 1,5 Мп (многоспектральный датчик), 6,8-дюймовым экраном OLED с адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и разрешением 2848:1276 пикселей, батареей ёмкостью 5700 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок соответственно, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.
Глобальная версия Huawei Mate 80 Pro готова к выхода …
Компания Huawei объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Mate 80 Pro состоитс…
Samsung Galaxy S26 будет стоить 1000 евро …
Немецкое издание WinFuture раскрыло характеристики и дизайн флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 и G…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент…
HUAWEI отлично себя показывает не только в среде фотофлагманов, но и уверенно стоит на ногах в более бюдж…
OnePlus 16 получит 240-Гц экран …
Профильный ресурс OnePlus Club поделился подробностями о смартфоне OnePlus 16, который еще не был предста…
Xiaomi 18 получит 200-Мп перископический модуль камеры…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi…
Рамку экрана в OnePlus 15T сравнили на фото с iPhone 17 Pro…
Компания OnePlus опубликовал первое официально фото смартфона OnePlus 15T, который будет представлен в …
Объявлена дата выхода Vivo X300 Ultra…
Компания Vivo объявила, что официальная презентация флагманского смартфона X300 Ultra пройдет на выставке…
MediaTek представила процессор Dimensity 9500s…
Запуск Snapdragon 8 Gen 5 со стороны Qualcomm означал, что MediaTek необходимо представить сопоставимого …
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
