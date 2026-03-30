Huawei отменила смартфон Pura 90 Ultra

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что компания Huawei решила отменить выход смартфона Pura 90 Ultra. Причина заключается в том, что китайский производитель не придумал никаких значительных особенностей, которые отличали бы новинку от предыдущего поколения. Ранее сообщалось, что грядущий Huawei Pura 90 Pro Max получит основную камеру с 200-Мп перископным модулем и 6,87-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K.

Что касается Huawei Pura 80 Ultra, то он характеризуется основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик, объектив с диафрагмой от F1.6 до F4.0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 3,7-кратным зумом и OIS), 12,5-Мп (телеобъектив с 9,4-кратным приближением и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 1,5 Мп (многоспектральный датчик), 6,8-дюймовым экраном OLED с адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и разрешением 2848:1276 пикселей, батареей ёмкостью 5700 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок соответственно, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.