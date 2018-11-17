Huawei планирует превзойти Samsung и стать крупнейшим в мире производителем смартфонов к 2020 году

Huawei уверен, что к 2020 году сможет занять первое место в мире по объему продаж смартфонов. Эта уверенность является вполне обоснованной. Вот уже два квартала подряд Huawei опережает Apple по количеству продаж. Благодаря таким результатам, китайская компания может занять второе место в рейтинге самых успешных производителей мобильных устройств, уступив только Samsung.

Тем не менее, китайские разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. Samsung обладает множеством «первых в мире» технологий, включая смартфон 5G и складной телефон. Отмечается, что в 2010 году компания Huawei презентовала доступный смартфон Huawei Ideos, стоимость которого составила 60 евро. Уже в текущем году марка выпустила флагманское устройство, цена которого превысила 1000 евро.