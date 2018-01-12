Huawei подтвердила существование смартфонов P11 и P12

На сайте компании Huawei появилось (вероятно, случайно) несколько страниц с упоминанием смартфонов Huawei P11 и P12. Само описание смартфонов отчего-то копирует описание старинного Huawei Ascend Mate 7, а потому можно не обращать на него внимание. Предполагается, что следующий флагманский смартфон Huawei (P12 или P20?) будет представлен в первой половине года и сможет похвастаться продвинутыми возможностями камеры и системой искусственного интеллекта.

Что до Huawei P11, то его анонс ожидается на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Смартфону прочат тройную основную камеру с 5-кратным гибридным зумом и возможностью делать снимки с разрешением 40 Мп, а также 24 Мп камеру для селфи. Как и в предыдущих случаях, обе камеры будут создаваться в сотрудничестве с брендом Leica.