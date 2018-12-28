Huawei представил бюджетный P Smart 2019

Huawei официально анонсирует P Smart. Он получил поликарбонатный корпус в градиентной расцветке, фирменный процессор с поддержкой GPU Turbo 2.0 и двойную камеру. Huawei официально анонсирует P Smart. Он получил поликарбонатный корпус в градиентной расцветке, фирменный процессор с поддержкой GPU Turbo 2.0 и двойную камеру. Спецификации не изменились P Smart 2019 имеет 6,21-дюймовый IPS LCD с разрешением 1080x2340 пикселей, 12-нм Hisilicon Kirin 710 в паре с 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ расширяемой памяти и батарею 3400 мАч. Для изображений и видео Huawei P Smart имеет основную камеру 13 Мп f/2.2 с 2-мегапиксельным датчиком глубины на 2 Мп с поддержкой размытия фона в портретном режиме и функцией распознавания условий съемки на основе ИИ. Фронтальный модуль на 8 Мп с апертурой f/2.0 помимо фотографии используется для разблокировки устройства по распознаванию лица. Также присутствует сканер отпечатков пальцев, 3.5-мм разъем для наушников и USB Type-C. Смартфон будет доступен для покупки 11 января в европе по цене 250 евро, в черном и синем цвете.

Спецификации не изменились P Smart 2019 имеет 6,21-дюймовый IPS LCD с разрешением 1080x2340 пикселей, 12-нм Hisilicon Kirin 710 в паре с 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ расширяемой памяти и батарею 3400 мАч. Для изображений и видео Huawei P Smart имеет основную камеру 13 Мп f/2.2 с 2-мегапиксельным датчиком глубины на 2 Мп с поддержкой размытия фона в портретном режиме и функцией распознавания условий съемки на основе ИИ. Фронтальный модуль на 8 Мп с апертурой f/2.0 помимо фотографии используется для разблокировки устройства по распознаванию лица. Также присутствует сканер отпечатков пальцев, 3.5-мм разъем для наушников и USB Type-C. Смартфон будет доступен для покупки 11 января в Европе по цене 250 евро, в черном и синем цвете.