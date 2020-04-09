Huawei представила Honor Play 4T и Play 4T Pro

На протяжении длительного времени на просторах интернета обсуждали тот факт, что компания Huawei готовит к релизу новые смартфоны условного среднего класса. Даже были изображения, характеристики и так далее, но инсайдеры не особо говорили об этом, так как смартфон не флагманского уровня особо внимание аудитории не привлекает. Теперь китайский производитель официально анонсировал смартфоны Honor Play 4T и Play 4T Pro, которые действительно оказались устройствами среднего уровня с прицелом на флагманский уровень. Неплохие устройства, на которые стоит обратить своё внимание, если вы очень хотите дорогое устройство с хорошим набором преимуществ. Особенно это привлекательный гаджет на фоне роста цен на другие смартфоны конкурентов.