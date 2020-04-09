Huawei представила Honor Play 4T и Play 4T Pro

2020-04-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei; [82]
На протяжении длительного времени на просторах интернета обсуждали тот факт, что компания Huawei готовит к релизу новые смартфоны условного среднего класса. Даже были изображения, характеристики и так далее, но инсайдеры не особо говорили об этом, так как смартфон не флагманского уровня особо внимание аудитории не привлекает. Теперь китайский производитель официально анонсировал смартфоны Honor Play 4T и Play 4T Pro, которые действительно оказались устройствами среднего уровня с прицелом на флагманский уровень. Неплохие устройства, на которые стоит обратить своё внимание, если вы очень хотите дорогое устройство с хорошим набором преимуществ. Особенно это привлекательный гаджет на фоне роста цен на другие смартфоны конкурентов.


Комментарии и отзывы Huawei
Обзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4K
Лучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FLЛучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FL
Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбукаОбзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука
Лучшая веб-камера для дома. Razer KiyoЛучшая веб-камера для дома. Razer Kiyo
Обзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-монитор
Смартфон Xiaomi Mi A2 обновился до Andro...
Смартфон Xiaomi Mi A2 обновился до AndroКомпания Xiaomi начала распространение обновления до самой актуальной версии операционной системы Android...
Nokia 9.2 PureView получит скрытую под э...
Nokia 9.2 PureView получит скрытую под эИзвестный искатель утечек Nokia Anew сообщил о том, что компания HMD Global в данный момент тестирует сма...
Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в ию...
Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в июБританские магазины начали принимать предзаказы на смартфон Sony Xperia 10 II, который был представлен ещ...
Трекинг-сервис отслеживания посылок ...
Трекинг-сервис отслеживания посылок При совершении покупки товара на сайте торговой площадки, товару присваивается уникальный почтовый код от...
Philips представляет монитор 346P1CRH ...
Philips представляет монитор 346P1CRH Philips объявляет о выпуске 34-дюймового (86,36 см) ЖК-монитора Philips 346P1CRH. Этот монитор с изогнуты...
Новое фото OnePlus 8 Pro раскрывает одну...
Новое фото OnePlus 8 Pro раскрывает однуПрофильное издание True-tech.net поделилось очередной порцией подробностей о топовом смартфоне OnePlus 8 ...
AOC анонсировала игровой монитор AGON AG...
AOC анонсировала игровой монитор AGON AGКомпания AOC анонсировала на этой недели новый игровой монитор AGON AG273QZ предназначенный для киберспор...
SilverStone анонсировала универсальный п...
SilverStone анонсировала универсальный пКомпания SilverStone анонсировала универсальный процессорный кулер Argon AR12 RGB. ...
Microsoft выпустила лимитированную консо...
Microsoft выпустила лимитированную консоВ честь игры по американскому футболу Super Bowl между Kansas City Chiefs и San Francisco 49ers, Xbox, EA...
Игровая новинка от Asus ROG Phone 2 ...
Игровая новинка от Asus ROG Phone 2 Компания Asus выпустила флагманский смартфон среднего смартфона под названием Asus ROG Phone 2. Функции ...
ROCCAT объявила о сотрудничестве со стри...
ROCCAT объявила о сотрудничестве со стриROCCAT согласовала партнерское соглашение с популярным стримером Twitch Dr Disrespect. ROCCAT предоставит...
Обзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная мат...
Обзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная матТестируемая сегодня материнская плата ASUS TUF X299 MARK 1 не относится к новинкам, построена на базе чип...
Обзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стеклаОбзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стекла
Обзор SVEN E-707BT. Недорогие TWS наушникиОбзор SVEN E-707BT. Недорогие TWS наушники
Обзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушники
Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадомОбзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом
Обзор COUGAR MARS. Лучший компьютерный столОбзор COUGAR MARS. Лучший компьютерный стол
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor