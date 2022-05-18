Huawei представила Watch GT 3 Pro

Сегодня Huawei запускает новые умные часы Watch GT 3 Pro, в которых реализованы многие функции существующих Watch GT 3, но в гораздо более приятном корпусе. Три обычные версии, каждая с корпусом диаметром 46 мм, имеют титановый корпус и, в зависимости от того, какую модель вы выберете, ремешок из каучука, кожи или титана. Оттуда вы получите большинство тех же функций, что и GT 3, хотя и с возможностью запуска собственной ЭКГ, когда Huawei получит разрешение на активацию этой функции. Более интересна новая версия Ceramic 42 мм с белым корпусом с золотыми вставками и белым ремешком. Она может быть нацелен на другую демографическую группу, но часы также выглядит на первый взгляд как самый крутой, самый модный и самый уникальный вариант всех.

Впрочем, в любом случае вы получите то же самое отслеживание здоровья и физической формы, что и в GT 3, а также несколько предварительно загруженных карт для гольфа и режим погружения, чтобы помочь людям, которые любят погружаться под воду без посторонней помощи. В то же время Huawei также анонсировала Watch Fit 2, трекер для занятий спортом и прочих активностей, который предлагает тренировки почти на любой вкус. Новый 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей почти на 20% больше, чем у Fit первой модели, а набор функций расширен за счет включения быстрых ответов в WhatsApp, а также в собственных приложениях Huawei. С местом для 500 песен на борту и новейшим оптическим датчиком сердечного ритма Huawei на задней панели, он предназначен для людей, которым нужен гаджет для фитнеса, но не нужны полноценные умные часы.
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