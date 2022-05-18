Huawei представила Watch GT 3 Pro

Впрочем, в любом случае вы получите то же самое отслеживание здоровья и физической формы, что и в GT 3, а также несколько предварительно загруженных карт для гольфа и режим погружения, чтобы помочь людям, которые любят погружаться под воду без посторонней помощи. В то же время Huawei также анонсировала Watch Fit 2, трекер для занятий спортом и прочих активностей, который предлагает тренировки почти на любой вкус. Новый 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей почти на 20% больше, чем у Fit первой модели, а набор функций расширен за счет включения быстрых ответов в WhatsApp, а также в собственных приложениях Huawei. С местом для 500 песен на борту и новейшим оптическим датчиком сердечного ритма Huawei на задней панели, он предназначен для людей, которым нужен гаджет для фитнеса, но не нужны полноценные умные часы.