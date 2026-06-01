Huawei представила флагманский смартфон nova 16 Ultra

Сегодня компания Huawei официально представила в Китае новую линейку nova 16 — старшим представителем линейки стал Huawei nova 16 Ultra. Смартфон оснащен аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная зарядка на 50 Вт и обратная беспроводная зарядка мощностью до 7,5 Вт. Кроме того, устройство соответствует стандартам защиты IP68 и IP69 от воды и пыли. На лицевой панели расположен 6,84-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Kunlun Glass. Производитель заявляет локальную пиковую яркость до 6000 нит, а сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на боковой грани.

За производительность отвечает фирменный процессор Kirin 9010S, который дебютировал в серии Pura 80 в прошлом году. Смартфон также поддерживает спутниковую связь через китайскую систему Beidou, позволяя отправлять и получать текстовые сообщения даже вне зоны покрытия мобильной сети. Одной из самых необычных особенностей nova 16 Ultra стал дизайн блока камер — он отделан экокожей и включает два крупных модуля, в которых размещены три камеры, спектральный датчик и светодиодная вспышка. Кроме того, Huawei nova 16 Ultra поставляется с операционной системой HarmonyOS 6.1 — на данный момент это самая свежая версия прошивки, которую только можно найти на рынке. Впрочем, если будет глобальная версия смартфона, она, вероятно, выйдет с другим софтом на борту.
