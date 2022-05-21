Huawei представила на международном рынке флагманские смарт-часы Huawei Watch D

Компания Huawei представила на международном рынке флагманские смарт-часы Huawei Watch D. Главной изюминкой модели стала функция измерения артериального давления в режиме реального времени.

Первоначально часы дебютировали в Китае в декабре 2021 года и теперь будут доступны в Европе и других регионах. Европейская цена устройства составляет 449 евро. Huawei Watch D позиционируются производителем как первые смарт-часы со встроенным тонометром. По словам производителя, Huawei Watch D в шесть раз меньше обычных устройств для измерения артериального давления. Часы позволяют измерять артериальное давление до 230 мм рт.ст.

Huawei Watch D — это не только датчик артериального давления, но и часы с функцией измерения пульса и сенсорным модулем ЭКГ. Часы имеют более 70 режимов тренировок и отслеживают важные физиологические параметры организма. Помимо измерения артериального давления и частоты сердечных сокращений, они анализируют качество сна, насыщение крови кислородом SpO2, измеряют температуру кожи, уровень стресса и многие другие показатели. Часы могут работать без подзарядки до семи дней. Huawei Watch D получили 1,64-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 280 х 456 пикселей, аккумулятор емкостью 451 мАч. Часы поддерживают NFC, Bluetooth 5.1, GPS. Предусмотрена защита от воды (IP68). Сами часы основаны на HarmonyOS и могут быть сопряжены со смартфонами на базе HarmonyOS 2, Android 6.0 и выше, iOS 9.0 и выше.