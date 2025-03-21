Huawei представила наушники Freebuds 6

Сегодня компания Huawei анонсировала новые беспроводные наушники Freebuds 6 вместе с флагманом Pura X, и эти TWS-наушники предлагают ряд улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Например, наушники сохраняют каплевидную форму, как у Freebuds 5, но Huawei удалось уменьшить размер корпуса и вес устройства. Кроме того, в модели использован новый динамический блок с четырьмя магнитами и двумя драйверами, которые обеспечат чёткие высокие частоты до 48 кГц и глубокие низкие до 14 Гц. Компания улучшила связь в Freebuds 6, предоставив полосу пропускания 2,3 Мбит/сек. Полуоткрытые наушники и оптимизация звука были улучшены после обширных исследований с участием более 10000 человек, которые предоставили уникальные отзывы.

Примечательно, что для подключения наушников рекомендуется использовать приложение Huawei AI Life, которое предоставляет настройки эквалайзера, включая два режима, специально настроенных для этих наушников. Также приложение поддерживает Head Tracking Spatial Audio, но эта функция работает только с избранными смартфонами Huawei и родным приложением Huawei Music. Корпус наушника стал на 12% меньше, а сами наушники на 9% легче по сравнению с предшественником. При этом каждый наушник оснащён батареей 39,5 мАч, а в кейсе имеется батарея ещё на 510 мАч. Это даёт 5,5 часов прослушивания музыки на одном заряде и 36 часов в общей сложности с кейсом для зарядки. Без активного шумоподавления время работы сохраняется на этом уровне, а с шумоподавлением — время работы сокращается на 20-25%.
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