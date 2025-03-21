Huawei представила наушники Freebuds 6

Примечательно, что для подключения наушников рекомендуется использовать приложение Huawei AI Life, которое предоставляет настройки эквалайзера, включая два режима, специально настроенных для этих наушников. Также приложение поддерживает Head Tracking Spatial Audio, но эта функция работает только с избранными смартфонами Huawei и родным приложением Huawei Music. Корпус наушника стал на 12% меньше, а сами наушники на 9% легче по сравнению с предшественником. При этом каждый наушник оснащён батареей 39,5 мАч, а в кейсе имеется батарея ещё на 510 мАч. Это даёт 5,5 часов прослушивания музыки на одном заряде и 36 часов в общей сложности с кейсом для зарядки. Без активного шумоподавления время работы сохраняется на этом уровне, а с шумоподавлением — время работы сокращается на 20-25%.