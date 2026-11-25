Huawei представила необычный ноутбук MateBook Fold S

Компания Huawei представила в Китае новый складной ноутбук MateBook Fold S — новинка стала усовершенствованной версией MateBook Fold Ultimate Design, первого складного ноутбука производителя. MateBook Fold S оснащён складным OLED-экраном диагональю 14,7 дюйма с разрешением 3240х2160 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит. При складывании пополам пользователь получает дисплей диагональю 10,2 дюйма с разрешением 2160х1620 пикселей. На внешней стороне корпуса также расположен квадратный экран диагональю 3,5 дюйма с разрешением 980х980 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2500 нит. Стоит отметить, что в конструкции используется фирменный шарнир Tiangong.

Он состоит из вала из титанового сплава с лазерной печатью и панели из углеродного волокна. По словам Huawei, такое решение повышает прочность механизма и позволяет ему выдерживать многократное складывание. За производительность отвечает процессор Kirin XE90, для охлаждения предусмотрены бесшумный вентилятор с лопастями специальной конструкции и кольцевая испарительная камера с двумя контурами охлаждения. По данным производителя, система позволяет обеспечить мощность до 22 Вт. Ёмкость аккумулятора составляет 6021 мАч, предусмотрена поддержка зарядки мощностью 66 Вт. При этом стоимость новинки пока что вызывает вопросы, а релиз за пределами Китая, вероятно, может никогда не состояться. Но пока что это лишь предположения инсайдеров.