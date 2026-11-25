Он состоит из вала из титанового сплава с лазерной печатью и панели из углеродного волокна. По словам Huawei, такое решение повышает прочность механизма и позволяет ему выдерживать многократное складывание. За производительность отвечает процессор Kirin XE90, для охлаждения предусмотрены бесшумный вентилятор с лопастями специальной конструкции и кольцевая испарительная камера с двумя контурами охлаждения. По данным производителя, система позволяет обеспечить мощность до 22 Вт. Ёмкость аккумулятора составляет 6021 мАч, предусмотрена поддержка зарядки мощностью 66 Вт. При этом стоимость новинки пока что вызывает вопросы, а релиз за пределами Китая, вероятно, может никогда не состояться. Но пока что это лишь предположения инсайдеров.