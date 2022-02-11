Huawei представила ноутбук MateBook 16 с безрамочным 2,5K-экраном

Huawei объявляет о пополнении линейки ноутбуков и представляет новый Huawei MateBook 16 в России. Ноутбук оснащён безрамочным 2,5K-экраном с диагональю 16 дюймов со встроенными функциями защиты зрения, процессором AMD Ryzen 7 5800H и обновлённой системой охлаждения. Впервые модель получила сертификат TÜV Rheinland Colour Accuracy и Quick Stability, подтверждающий точность и стабильность воспроизведения цветов. Huawei MateBook 16 можно будет приобрести по цене 109 990 рублей. Предзаказ стартует с 15 февраля.

Главная особенность новинки — увеличенная диагональ и точность цветопередачи. Высокую детализацию обеспечивает 2,5K-экран с разрешением 2520×1680 при плотности пикселей 189 ppi. Экран поддерживает 10-битную кодировку цвета и способен отображать 1,07 миллиарда оттенков,

Huawei MateBook 16 оснащён 7-нм процессором AMD Ryzen 7 5800H, который является самым производительным в ноутбуках Huawei на сегодняшний день. Процессор построен на архитектуре Zen3, имеет восемь ядер, 16 потоков и максимальную частоту до 4,4ГГц, что обеспечивает на 20% более высокую производительность . Высокоскоростной твердотельный накопитель NVMe PCIe объёмом 512 ГБ и двухканальная память DDR4 3200 МГц на 16 ГБ позволяют работать с большими объёмами информации.

Аккумулятор ёмкостью 84 Вт×ч обеспечивает до 12,5 часов работы без подзарядки в режиме просмотра загруженного видео в формате 1080p.

Комментарии и отзывы Huawei MateBook 16
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